Доцент вуза в Петербурге взял кредит и перевел телефонным мошенникам полмиллиона рублей

Преступников ищет полиция Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция ищет мошенников обманувших 68-летнего доцента Университета морского и речного флота. Преподаватель вуза попался на обычный обман аферистов, которые сообщили, что со счета мужчины хотят украсть деньги.

- Неизвестный преступник под предлогом пресечения мошеннических действий со счетом заявителя и выявления мошенников, убедил мужчину оформить кредиты в двух финансовых организациях на общую сумму около 600 тысяч рублей и перевести денежные средства на указанный преступником счет, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".