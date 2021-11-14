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Происшествия14 ноября 2021 12:39

Полиция показала подозреваемую в краже у пенсионерки из Пушкина полумиллиона рублей

Женщина, по версии следствия, представлялась соцработником
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Полиция ищет других жертв задержанной Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция ищет других жертв задержанной Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленобласти полиция задержала подозреваемую в мошенничестве, которая обманула пенсионерку, украв у нее 560 тысяч рублей. 37-летняя женщина, по версии следствия, пришла к 89-летней жительнице Пушкина. Дама представилась социальным работником и предложила той обменять деньги.

- Сотрудники уголовного розыска Ленинградской области с поличным задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Было возбуждено уголовное по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Похищенные деньги полицейские уже нашли и вернули пенсионерке. Сейчас полиция ищет других жертв подозреваемых.

Силовики отмечают, что ранее задержанная была неоднократно судима.