Полиция показала подозреваемую в краже у пенсионерки из Пушкина полумиллиона рублей

Полиция ищет других жертв задержанной Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленобласти полиция задержала подозреваемую в мошенничестве, которая обманула пенсионерку, украв у нее 560 тысяч рублей. 37-летняя женщина, по версии следствия, пришла к 89-летней жительнице Пушкина. Дама представилась социальным работником и предложила той обменять деньги.

- Сотрудники уголовного розыска Ленинградской области с поличным задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Было возбуждено уголовное по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Похищенные деньги полицейские уже нашли и вернули пенсионерке. Сейчас полиция ищет других жертв подозреваемых.

Силовики отмечают, что ранее задержанная была неоднократно судима.