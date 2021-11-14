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Происшествия14 ноября 2021 13:40

Скончался рабочий пострадавший при пожаре на Ижорском заводе в Петербурге

Прокуратура начала проверку
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Медики не смогли спасти пострадавшего

Медики не смогли спасти пострадавшего

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пострадавший во время пожара на Ижорском заводе в Петербурге рабочий скончался в больнице. Врачи не смогли спасти мужчину, получившего ожоги. В прокуратуре уже организовали проверку, чтобы разобраться в причинах ЧП.

- Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности ООО «Свелен», расположенного в цехе на территории Ижорского завода, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Прокуратура для проверки привлечет специалистов, чтобы изучить охрану труда на заводе.

Напомним, что пожар разгорелся в производственном здании цеха размером 60 на 150 метров. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.