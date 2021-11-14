В Петербурге сбежал заключенный колонии

Заключенный сбежал из больницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сбежал осужденный колонии поселения 36-летний Ходжамуратов Расул Якуббоевич. Мужчина отбывал наказание в колонии-поселения № 1 УФСИН. В момент побега он находился в Волосовской межрайонной больнице на стационарном лечении. Законом там не предусмотрена охрана.

- Сотрудниками колонии-поселения № 1 было выявлено отсутствие осужденного, который самовольно покинул медицинское учреждение, - сообщают в ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти. - Первоначальные поисковые мероприятия на прилегающей территории учреждения результатов не дали.

Сейчас осужденного объявили в розыск. Сотрудники ФСИН выясняют, почему он решился на побег.

Отметим, что заключенные из колонии-поселения с разрешения могут передвигаться без надзор с подъема до отбоя.

- В соответствии со статьей 129 УИК РФ охрана осужденных в больнице не предусмотрена, - пояснили во ФСИН. - Сотрудники посещают учреждение отмечают наличие осужденного.