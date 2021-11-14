На «Сортавале» в аварии с фурой пострадала женщина на 8 месяце беременности

В аварии пострадали супруги Фото: vk.com/47sosnovo

Авария произошла на 101 километра трассы "Сортавала". В ДТП столкнулись фура с прицепом и легковой "Форд", в котором ехала супружеская пара. От мощного удара легковушку смяло, а грузовик развернуло на дороге, из-за чего движение встало. В аварии серьезно пострадали муж с женой, ехавшие в иномарке.

- Последствия гололеда. Девушка на 8 месяце. Увезли в Выбораг. У мужа ребра сломаны, - сообщают очевидцы в группе "СОСНОВО LIVE".

Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.