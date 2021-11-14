В Дудергофском канале Петербурга заметили массовую гибель рыбы

Гибель рыбы Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В Санкт-Петербурге на Дудергофском канале заметили массовую гибель рыбы. Как сообщают очевидцы, поверхность воды покрыта буквально вся покрыта погибшей рыбой. Местные жители считают, что в воду попали загрязняющие вещества.

- Издалека показалось, что это много белых лепестков... Но нет, - рассказывает на своей странице в соцсети петербурженка Наталья Жукова. - Это дохлые рыбки, много дохлой и подыхающей рыбы, еще живой, но явно подыхающей. Кто-то в ответе за это. Кто-то отравил воду.

Судя по видео, в воде погибли не меньше сотни рыб. В случившемся будет разбираться Росприроднадзор.