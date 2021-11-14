Непривитых работников в Петербурге начнут отстранять от работы с 15 декабря

Работников обяжут вакцинироваться Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Инспекции по труду Санкт-Петербурга разъяснили порядок отстранения от работы непривитых сотрудников. Руководители компаний и предприниматели обязаны обеспечить вакцинация своих сотрудников. В срок до 15 ноября они должны проследить, чтобы сотрудники привились первым компонентом вакцины, а в срок до 15 декабря - вторым компонентом вакцины.

В трудовых коллективах при этом должно быть вакцинировано не менее 80 процентов работников.

- Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации может быть оформлено с 15 декабря 2021 года в случае, если работником в указанную дату не представлены сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к такой вакцинации, - сообщили в Инспекции по труду.