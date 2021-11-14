Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 ноября 2021 14:51

Непривитых работников в Петербурге начнут отстранять от работы с 15 декабря

Об этом сообщает Инспекция по труду
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работников обяжут вакцинироваться

Работников обяжут вакцинироваться

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Инспекции по труду Санкт-Петербурга разъяснили порядок отстранения от работы непривитых сотрудников. Руководители компаний и предприниматели обязаны обеспечить вакцинация своих сотрудников. В срок до 15 ноября они должны проследить, чтобы сотрудники привились первым компонентом вакцины, а в срок до 15 декабря - вторым компонентом вакцины.

В трудовых коллективах при этом должно быть вакцинировано не менее 80 процентов работников.

- Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации может быть оформлено с 15 декабря 2021 года в случае, если работником в указанную дату не представлены сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к такой вакцинации, - сообщили в Инспекции по труду.