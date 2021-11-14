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Происшествия14 ноября 2021 15:34

СКР начал проверку смерти рабочего после пожара на Ижорском заводе в Петербурге

Работник скончался в больнице
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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В пожаре погиб рабочий

В пожаре погиб рабочий

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СКР начал доследственную проверку после смерти рабочего, получившего ожоги во время пожара на Ижорском заводе. 54-летний мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, -сообщили в ГСУ СКР по Петербургу. - Сейчас проведен осмотр места происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Сейчас следователи решают нужно ли возбуждать уголовное дело.