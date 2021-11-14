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Общество14 ноября 2021 16:43

В Санкт-Петербурге привились более двух миллионов человек

За день в городе полный цикл вакцины прошли больше 15 тысяч человек
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге продолжается прививочная кампания

В Петербурге продолжается прививочная кампания

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала прививочной кампании привились уже более двух миллионов человек. Об этом говорится в справке Смольного, которая была разослана в СМИ.

- За сутки полный цикл вакцины прошли 15 811 человек, - говорится в сообщении Смольного. - Всего в городе полный цикл вакцинации закончили 2 миллиона 14 тысяч человек.

В Смольном также уточнили, что сейчас в городе свободно 40 процентов коечного фонда.А на лечении в стационарах находится 7,5 тысяч человек.