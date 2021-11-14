В подозрительной светящейся коробке на Невском проспекте взрывотехники нашли пульт от детской игрушки

Взрывотехники не нашли ничего опасного Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Невском проспекте вечером 14 ноября работал взрывотехники ОМОН Росгвардии. Саперов туда вызывали очевидцы, нашедшие подозрительную светящуюся коробку. Приехавшие специалисты обследовали напугавшее горожан устройство.

- Специалисты группы разминирование ОМОН ГУ Росгвардии обследовали подозрительный предмет, обнаруженный у дома 87/2 по Невскому проспекту, и установили, что это не представляющие опасности пульт от детской игрушки и коробка с лампочками, - сообщили "КП-Петербург" в Управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К счастью, ничего опасного в коробках не было.