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Общество14 ноября 2021 17:02

В подозрительной светящейся коробке на Невском проспекте взрывотехники нашли пульт от детской игрушки

Также там лежала коробка с лампочками
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Взрывотехники не нашли ничего опасного

Взрывотехники не нашли ничего опасного

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Невском проспекте вечером 14 ноября работал взрывотехники ОМОН Росгвардии. Саперов туда вызывали очевидцы, нашедшие подозрительную светящуюся коробку. Приехавшие специалисты обследовали напугавшее горожан устройство.

- Специалисты группы разминирование ОМОН ГУ Росгвардии обследовали подозрительный предмет, обнаруженный у дома 87/2 по Невскому проспекту, и установили, что это не представляющие опасности пульт от детской игрушки и коробка с лампочками, - сообщили "КП-Петербург" в Управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К счастью, ничего опасного в коробках не было.