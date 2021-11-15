«Сузуки» без номеров сгорел ночью на Лапинском проспекте

"Сузуки" сгорел ночью в Красногвардейском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная машина сгорела в Петербурге ночью. На этот раз огонь уничтожил «Сузуки», припаркованный на Лапинском проспекте, что в Красногвардейском районе города. Вызов спасателям поступил в 2:58.

- По адресу: Лапинский проспект, 1 в автомобиле «Сузуки» сгорели сгораемые части, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар был ликвидирован в 3:25, от иномарки остался лишь обгорелый остов. Кому принадлежала машина, устанавливает полиция - номеров на легковушке не оказалось.

Причины возгорания выясняют дознаватели, сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.