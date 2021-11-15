Новые ограничения с QR-кодами вступили в действие фитнес-клубах и ЗАГСах в Санкт-Петербурге с 15 ноября

Новые ограничения по кодам вводятся с 15 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые ограничения с системой QR-кодов вступили в действие в Санкт-Петербурге с 15 ноября. Это - вторая часть масштабных карантинных мер, направленных на нераспространения ковида. Первая уже начала действовать с 30 октября, когда был введен запрет на для посещение театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, а также заселении в дома отдыха без QR-кодов. Теперь к ним прибавляется новый список.

- С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также на церемонии торжественной регистрации брака, - сообщает пресс-служба Смольного.

В ЗАГСе коды потребуют у всех гостей и участников торжества кроме жениха и невесты.

При этом отрицательные ПЦР-тесты не помогут, нужен либо QR-код, либо медицинский отвод от вакцинации (код по нему будут выдавать с марта 2022 года через Госуслуги).

Но самые масштабные ограничения вводятся в Петербурге с 1 декабря. Они коснутся всех предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли - всех магазинов, кроме продовольственных, с товарами первой необходимости и точек, не имеющих торгового зала, то есть ларьков, например.

Система QR-кодов не коснется аптек и автозаправок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 1 декабря 2021 года: Куда можно сходить без сертификата о вакцинации

Скоро система пропусков по QR-кодам начнет работать повсеместно. Полный переход в Северной столице произойдет с начала зимы. Рассказываем, где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 1 декабря 2021 года (подробности)