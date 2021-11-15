Антициклон задержит прохладную погоду в Петербурге на понедельник

В понедельник в Петербурге будет морозно, но без осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антициклон, уже покидающий Петербург и уходящий в сторону европейской части России, еще на один день задержит в Северной столице холодную, но сухую погоду. Давление окажется заметно выше нормы, зато дождей не будет.

- 15 ноября синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием уходящего антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков, а температура воздуха окажется немного ниже климатической нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге в течения дня поднимется не выше +2 градусов, а по Ленинградской области будет от -2 до +3. Ветер ожидается северо-западный, с переходом на юго-западный к середине дня, но не сильный. Атмосферное давление пойдет вниз, но останется на высоком уровне в 774 мм ртутного столба, что заметно выше нормы.

А вот завтра погода изменится. В Петербурге потеплеет до +4, но пойдут дожди.