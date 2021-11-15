Мигранты устроили массовую драку на Софийской овощебазе в Петербурге

На Софийской овощебазе произошла массовая драка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейским Фрунзенского района Петербурга пришлось разнимать участников массовой драки, которую устроили мигранты на Софийской овощебазе. Всего в отделение полиции по итогам уехали около 20 уроженцев солнечных республик Средней Азии.

- 14 ноября в 17:50 в столовой, расположенной на территории плодово-овощной базы на Софийской улице, произошел конфликт. Всего в различные отделы УМВД России по Фрунзенскому району были доставлены для разбирательства 22 человека, - сообщает источник «КП-Петербург».

В итоге к ответственности привлекли восемь человек, семеро из которых оказались гражданами Узбекистана. Им, за нарушение миграционных правил, грозит штраф в 5-7 тысяч рублей и возможное выдворение из России. Восьмым стал уроженец Таджикистана, успевший получить гражданство РФ. ему выписали «административку» за нанесение побоев, что означает штраф до 30 тысяч, или арест на 15 суток или обязательные работы.