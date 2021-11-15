Коммунальные услуги в Петербурге подорожают в 2022 году

Предельный рост квартплаты в Петербурге в 2022 году составит 6,3% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В будущем году на бюджеты жителей Санкт-Петербурга могут свалиться новые трудности. Правительство России определило максимальные пределы роста кварплаты в 2022 год для каждого региона. Об этом 14 ноября 2021 года пишет издание "ФАН".

- Больше всего тарифы вырастут в Чечне - на 6,5 процентов. Петербург оказался на втором месте с ростом на 6,3 процента, - пишет издание.

Следом после Северной столицы идут Крым и Татарстан с ростом цен на 6,2 процента, а Москва замыкает четверку с ростом коммунальных платежей на 6 процентов.

На сколько действительно вырастут те или иные позиции в квитанциях, пока что точно неизвестно.

Напомним, что родителям дошколят уже предстоит платить больше за содержание детей в детском саду. Новые тарифы вырастут в среднем на 100 рублей.