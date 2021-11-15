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Общество15 ноября 2021 7:12

Нераспечатанное письмо к Виктору Цою продадут с аукциона

Послание певцу оценили минимум в 100 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Таинственное письмо Виктору Цою продадут с аукциона. Фото: "Литфонд"

Таинственное письмо Виктору Цою продадут с аукциона. Фото: "Литфонд"

Нераспечатанное письмо Виктору Цою с загадочным содержимым продадут с аукциона. Послание лидеру группы «Кино» было отправлено из Красноярска в марте 1990 года - последнего года жизни музыканта. Он его так и не прочитал.

- Письмо отправлено неизвестным лицом из Красноярска 20.03.1990 года Цою Виктору Робертовичу. Проштамповано в Ленинграде 26.03.1990, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Неизвестно, по какой причине Цой не стал читать письмо. Возможно, он просто не успел, так как последнее время перед смертью жил в Москве ил активно гастролировал. В Красноярске «Кино» дало серию концертов в декабре 1989 года. Послание написано через три месяца после них.

Напомним, что Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе, возвращаясь в Ленинград из Прибалтики за рулем своего «Москвича».