Константин Сухенко освобожден от должности главы Комитета по культуре Петербурга

Сухенко стал спецпредставителем губернатора в Заксобрании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второе изменение в Смольном произвел за утро понедельника губернатор Петербурга. Вслед за Виктором Борщевым, уволенным с должности главы Жилищного комитета, своего поста лишился и руководитель Комитета по культуре Константин Сухенко. Теперь у него новая работа.

- Александр Беглов назначил Константина Сухенко представителем Губернатора Санкт Петербурга в Законодательном Собрании Санкт Петербурга.

Напомним, что Константин Сухенко занимал должность председателя Комитета по культуре с 12 февраля 2015 года. С сентября 2020 года его заместителем работал Борис Пиотровский, позднее ставший «культурным» вице-губернатором Петербурга.

Кто будет главой Комитета по культуре, пока не определено.