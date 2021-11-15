Метрополитен Петербурга отметил 66 лет со дня открытия

Петербургскому метрополитену исполнилось 66 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ровно 66 лет назад 15 ноября 1955 года в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде, впервые открылся метрополитен. Это была первая линия, которая работала от станции "Площадь Восстания" до "Автово". В честь дня рождения сотрудники подземки собрали воспоминания первых пассажиров метро.

- Открылось метро, это был праздник. Мы с моей подругой Соней Перминовой после уроков каждый день убегали кататься на метро. Это было удивительно. Этот восторг остался со мной на всю жизнь, - рассказала жительница города Раиса Лоскутникова.

Другие горожане вспоминают, как с опаской вставали на эскалатор, вцепившись руками в перила. Многие восхищались убранством станций, которые были словно музеи.

Сегодня петербургский метрополитен состоит из пяти линий и 72 станций.