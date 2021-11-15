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Происшествия15 ноября 2021 8:18

Трех окровавленных мужчин с ножевыми ранениями нашли на улице в Шушарах

В деле разбирается полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Тройная поножовщина произошла в Шушарах.

Тройная поножовщина произошла в Шушарах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавая драка с поножовщиной произошла в поселке Ленсоветовский в Шушарах. Сообщение о том, что на улице лежит окровавленный мужчина, поступило в полицию поздним вечером 13 ноября.

- При выезде установлено, что произошел бытовой конфликт на улице, после которого случилась драка, в результате которой трое участников получили ножевые ранение различной степени тяжести. Все участники драки госпитализированы, - сообщает источник «КП-Петербург».

У одного из пострадавших порезано бедро, у второго - сотрясение мозга и рана голени, а третий получил удар ножом в живот.

Сейчас по факту происшествия ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.