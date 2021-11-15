Более 880 свалок ликвидировано в Ленобласти с начала года

Ещё 285 свалок убрано в Ленинградской области за полтора месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области проходит активная ликвидация незаконных свалок. Так, с начала года в Регионе было убрано 883 таких мест, где было навалено более 122,8 тысяч кубометров мусора. Об этом 15 ноября 2021 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Убранные в последнее время свалки были сравнительно некрупными. С окончанием туристического сезона, а также с реализацией межведомственных мер, предупреждающих сброс мусора, и с учетом работы региона в этом направлении за последний год количество свалок значительно сократилось, - отметили в администрации области.

Больше всего свалок - 190 - находились рядом с населенными пунктами, на втором месте оказались склады мусора на земле промышленного или специального назначения.

Однако в области отмечают, что за последние два года незаконных свалок стало меньше в два раза.