Останки воинов Великой Отечественной войны нашли в Шлиссельбурге и Выборге

В Ленобласти нашли воинские захоронения бойцов Красной Армии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском и Выборгском районах Ленинградской области нашли останки воинов Великой Отечественной войны. Об этом 15 ноября 2021 года рассказали в следственном комитете региона.

- 13 ноября поисковый отряд обнаружил военное захоронение в лесном массиве в районе улицы Красный Тракт в городе Шлиссельбург. На данный момент из земли уже извлечены останки 18 человек, которые, предположительно, являлись бойцами Красной Армии, - рассказали в комитете.

Еще одна находка была сделана в Выборге. Там нашли останки человека, рядом с которым лежал штык-нож. Предположительно, он тоже погиб во время Великой Отечественной войны.

На данный момент по останкам назначены экспертизы для того, чтобы установить пол, возраст, а также причины смерти людей. После этого комитет будет принимать процессуальное решение.