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Происшествия15 ноября 2021 9:09

Экс-главу Управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова отправили под арест

Также как и других фигурантов дела о причинении ущерба бюджету на 24 миллиона рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд отправил Алексея Барабанщикова под арест.

Суд отправил Алексея Барабанщикова под арест.

Фото: СОЦСЕТИ

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего главу Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова, которого подозревают в причинении имущественного ущерба на 24 миллиона рублей. По версии следствия, Барабанщиков и другие фигуранты дела обеспечили победу в тендере на оказание услуг питания в школах Пушкинского района нужной фирме.

- Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 10.08.2020 совершили действия, обеспечивающие победу комбината соцпитания в конкурсах с наиболее выгодными условиями и наименьшим снижением начальной цены контракта путем обмана членов комиссии, указав в заявке недостоверные сведения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сами подозреваемые вину не признают. Барабанщиков , в частности, просил домашний арест. Однако судья встал на сторону следствия и отправил бывшего чиновника в СИЗО до 9 января 2022 года.