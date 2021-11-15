Экс-главу Управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова отправили под арест

Суд отправил Алексея Барабанщикова под арест. Фото: СОЦСЕТИ

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего главу Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова, которого подозревают в причинении имущественного ущерба на 24 миллиона рублей. По версии следствия, Барабанщиков и другие фигуранты дела обеспечили победу в тендере на оказание услуг питания в школах Пушкинского района нужной фирме.

- Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 10.08.2020 совершили действия, обеспечивающие победу комбината соцпитания в конкурсах с наиболее выгодными условиями и наименьшим снижением начальной цены контракта путем обмана членов комиссии, указав в заявке недостоверные сведения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сами подозреваемые вину не признают. Барабанщиков , в частности, просил домашний арест. Однако судья встал на сторону следствия и отправил бывшего чиновника в СИЗО до 9 января 2022 года.