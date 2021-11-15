Еще 2,9 тысяч жителей Петербурга заболели коронавирусом

Более 2,9 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге после выходных произошел небольшой спад заболеваний коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 15 ноября 2021 года за минувшие сутки заразились еще 2,9 тысяч человек. Сейчас Северная столица занимает второе место в рейтинге по стране по приросту инфицированных.

- За минувшие сутки в Петербурге заболели еще 2968 человек. Также выздоровели 1144 пациента. Не смогли побороть недуг и скончались 77 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели коронавирусом 754 717 человек, из них полностью выздоровели 680 610 пациентов и скончались 25 109 жителей города.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

В Смольном заявили, что Новый год в Петербурге может пройти без ограничений. Однако для этого жителям города, тем, которые еще не привились, надо активно вакцинироваться в декабре.