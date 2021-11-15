Мужчина из Ленобласти убил сожительницу и завернул ее труп в ковер

В Луге мужчина подозревается в убийстве сожительницы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в убийстве своей сожительницы. В воскресенье, 14 ноября 2021 года, в сарае на улице Смоленской города Луга было обнаружено тело 38-летней женщины. Труп убитой был завернут в ковер, рассказали в следственном комитете области.

- На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала 40-летнего сожителя убитой, - пояснили в комитете.

Следствие установило, что трагедия произошла 12 ноября. Вечером парочка была дома и употребляла спиртное. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина всадил нож в грудь любимой, от чего та скончалась. Спустя два дня он завернул ее тело в ковер и спрятал в сарае.

На данный момент мужчина находится под следствием. Возбуждено уголовное дело.