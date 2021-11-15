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Происшествия15 ноября 2021 10:33

Фигурант по делу экс-главы соцпитания Петербурга Барабащикова получил мягкую меру пресечения за содействие следствию

Его оставили под домашним арестом вместо помещения в СИЗО
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд не стал отправлять в СИЗО фигуранта дела, который сотрудничает со следствием.

Суд не стал отправлять в СИЗО фигуранта дела, который сотрудничает со следствием.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из фигурантов дела экс-главы соцпитания Петербурга Алексея Барабащикова, которого подозревают в причинении ущерба при проведении школьных аукционов, получил домашний арест вместо реального. Причина в том, что он сотрудничает со следствием.

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ростислава Савинова. Савинов сотрудничает со следствием, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Барабанщикова, а также других сотрудников Управления соцпитания и прочих фигурантов дела подозревают в причинении ущерба на 24 миллиона рублей. По версии следствия, они обеспечили победу в конкурсе на организацию питания в школах Пушкинского района нужной фирме, представив комиссии недостоверные документы.

Сам Барабанщиков был отправлен под арест.