Фигурант по делу экс-главы соцпитания Петербурга Барабащикова получил мягкую меру пресечения за содействие следствию

Суд не стал отправлять в СИЗО фигуранта дела, который сотрудничает со следствием. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из фигурантов дела экс-главы соцпитания Петербурга Алексея Барабащикова, которого подозревают в причинении ущерба при проведении школьных аукционов, получил домашний арест вместо реального. Причина в том, что он сотрудничает со следствием.

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ростислава Савинова. Савинов сотрудничает со следствием, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Барабанщикова, а также других сотрудников Управления соцпитания и прочих фигурантов дела подозревают в причинении ущерба на 24 миллиона рублей. По версии следствия, они обеспечили победу в конкурсе на организацию питания в школах Пушкинского района нужной фирме, представив комиссии недостоверные документы.

Сам Барабанщиков был отправлен под арест.