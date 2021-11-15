МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге до 15 метров в секунду

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает гостей и жителей города об ухудшении погодных условий. Во вторник, 16 ноября, в городе ожидается усиление ветра, резкие порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 16 ноября ожидается юго-западный, западный ветер 7-12, местами порывы до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении пресс-службы экстренного ведомства.

Горожан предупреждают об опасности ввиду возможного падения деревьев и шатких конструкций. Спасатели призывают петербуржцев по возможности оставаться дома, а на улице обходить сомнительные месте и не парковать машины рядом с рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и прочим.