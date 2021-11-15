МЧС предупредило о сильном ветре и гололеде в Ленобласти с 16 ноября

В Ленобласти поднимется сильный ветер 16 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ленинградскую область надвигается непогода. МЧС региона предупредило о том, что начиная с 16 ноября 2021 года в области будет бушевать сильный ветер, а на дорогах образуется опасный гололед.

- 16 ноября в области будет облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается юго-западный, западный до 7-12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до плюс 1, минус 4 градусов, днем от нуля до плюс 5 градусов, - рассказали в управлении МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В среду, 17 ноября, ветер в области утихнет, однако гололед сохранится.

Снова погода ухудшится 18 ноября. Опять в области поднимется сильный ветер до 15-17 метров в секунду.