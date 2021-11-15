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Авто15 ноября 2021 11:31

Безостановочную трассу от Петербурга до Севастополя пообещали открыть к 2024 году

По словам главы «Автодора», на ней не будет ни одного светофора
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сплошную скоростную трассу от Петербурга до Крыма планируют запустить в 2024 году.

Сплошную скоростную трассу от Петербурга до Крыма планируют запустить в 2024 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко пообещал скоростную безостановочную трассу на протяжении от Петербурга до Севастополя к 2024 году. Об этом он заявил на встрече с президентов Владимиром Путиным.

- Я думаю, что к 2024 году мы из Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре, - отметил Петушенко.

По его словам, сейчас осталось выполнить работы по транспортному обходу Ростова и Краснодара, и участок до Керченского моста достроить.

На трассе «Нева» между Москвой и Петербургом узкое место в виде недостроенного обхода Твери будет убрано в 2023 году.