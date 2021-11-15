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Недвижимость15 ноября 2021 11:38

Здание бывшего НИИ на Лиговском проспекте в Петербурге станет апарт-отелем

Раньше в здании находился доходный дом, а позже офисные помещения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бывшее здание НИИ на Лиговском станет апарт-отелем

Бывшее здание НИИ на Лиговском станет апарт-отелем

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге бывшее здание НИИ "ТЕСТ" на Лиговском проспекте станет апарт-отелем. Реновацией займется компания VALO, пишет издание "Деловой Петербург". Общая площадь дома 4,2 тысячи квадратных метров.

- Мы разработали концепцию комплекса UNO, который станет нашим первым объектом в центре города, - рассказала изданию директор по продажам и управлению VALО Марина Сторожева.

В проекте в апартаментах расположится 168 номеров площадью от 14 до 28 квадратных метров. Отмечается, что отель будет сочетать в себе высокий уровень сервиса, безопасность и приватность частного жилья.

Известно, что федеральный пакет инвестиций НИИ был продан в марте этого года за 179 миллионов рублей. До того, как в здании разместился институт, в нем был доходный дом.