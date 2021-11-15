Проверки на соблюдение коронавирусных мер прошли в 143 кафе и магазинах Петербурга / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге продолжаются постоянные проверки точек общепита и магазинов на соблюдение коронавирусных ограничений и правил. Так, за минувшую неделю в городе инспекторы наведались в 143 мест. Нарушения стандарта санитарной безопасности выявлены в 11 организациях. Об этом 15 ноября 2021 года рассказали в Смольном.

- В Петербурге введен строгий контроль за выполнением антиковидных мер. Все организации и посетители обязаны их соблюдать. Общая ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих - это единственная возможность избежать более жестких мер и ограничений, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Рейды прошли на проспекте Просвещения, Большевиков, Королева, Парашютной улице и многих других. Днем проверено 87 магазинов, 15 кафе и ресторанов, 18 предприятий по предоставлению услуг. Лишь в девяти из них не было QR-кодов, персонал был без масок.

Вечером и ночью инспекторы проверили 23 бара и караоке в Адмиралтейском и Центральном районах. После 23 часов из них работали лишь три заведения. Все нарушители будут оштрафованы.