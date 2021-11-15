Введение QR-кодов не сказалось на количестве свадеб в ЗАГСах

С 15 ноября в ЗАГСах надо показывать код о вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Комитете по делам Записи актов гражданского состояния (ЗАГС) рассказали о том, как введение системы QR-кодов сказалось на количестве желающих вступить в брак. С 15 ноября для всех гостей и участников церемонии кроме жениха с невестой требуется код о перенесенном ковиде, вакцинации либо медотвод от прививки.

- Поскольку о новых мерах было объявлено заранее, их введение не повлияло на количество желающих зарегистрировать браки. Церемонии проводятся в штатном режиме, - сообщили в комитете «Невским новостям».

Напомним, что с 15 ноября QR-код необходимо предъявлять также в бассейнах, фитнес-центрах и прочих физкультурных организациях. А самые масштабные ограничения вступят в силу с 1 декабря, когда система кодов коснется заведений общественного питания и торговли.