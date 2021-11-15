Количество суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге снизилось

Менее 300 человек с ковидом госпитализированы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снизилось количество суточных госпитализаций больных коронавирусом. Еще недавно каждый день цифра зашкаливала за 400-500 человек. По данным Смольного на 15 ноября 2021 года за последние сутки были госпитализированы менее 300 пациентов.

- За минувшие сутки в больницах города с коронавирусом оказались 284 человека, выписаны были 149 пациентов, - сообщили в городской администрации.

В Петербурге по-прежнему работают 18 больниц, которые принимают коронавирусных больных. В них развернуты 9,5 тысяч мест из которых заняты 7,5 тысяч.

На данный момент в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 722 пациента, еще 371 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, дома коронавирус переносят еще 40 тысяч человек. Почти все получают бесплатные лекарства для лечения.