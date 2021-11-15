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Общество15 ноября 2021 12:37

Карелию исключили из списка регионов Крайнего Севера

Местные жители испугались за надбавки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Жителей Карелии успокоили после исключения из списка регионов Крайнего Севера.

Жителей Карелии успокоили после исключения из списка регионов Крайнего Севера.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Карелию, а также ряд других регионов России исключили из перечня зон Крайнего Севера. Соответствующее постановление, отменяющее с 1 января 2022 года действие нормы, введенной еще Борисом Ельциным, подписал президент Владимир Путин. Это сразу переполошило жителей Республики, так как дело касается северных надбавок, выплат и прочего. Но в местном правительстве всех поспешили успокоить.

- Северные льготы для жителей Карелии сохраняются, наша республика по-прежнему относится к районам Крайнего Севера. За несколько десятков лет документ устарел, в Правительстве РФ готовится проект постановления, в котором все районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним в Карелии, остаются в прежнем составе, - заявил заместитель премьер-министра Правительства Карелии Дмитрий Родионов, слова которого приводит паблик правительства ВКонтакте.

Напомним, что к районам Крайнего Севера относятся Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский районы и Костомукша, а все остальные районы Карелии и Петразоводск стали значится как местности, приравненные к ним.

В первом случае «северный» стаж составляет 15 лет, надбавка к зарплате - 9066 рублей. Во втором случае, для получения выплаты в 7857 рублей надо отработать на Севере 20 лет.