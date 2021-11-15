Карелию исключили из списка регионов Крайнего Севера

Жителей Карелии успокоили после исключения из списка регионов Крайнего Севера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Карелию, а также ряд других регионов России исключили из перечня зон Крайнего Севера. Соответствующее постановление, отменяющее с 1 января 2022 года действие нормы, введенной еще Борисом Ельциным, подписал президент Владимир Путин. Это сразу переполошило жителей Республики, так как дело касается северных надбавок, выплат и прочего. Но в местном правительстве всех поспешили успокоить.

- Северные льготы для жителей Карелии сохраняются, наша республика по-прежнему относится к районам Крайнего Севера. За несколько десятков лет документ устарел, в Правительстве РФ готовится проект постановления, в котором все районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним в Карелии, остаются в прежнем составе, - заявил заместитель премьер-министра Правительства Карелии Дмитрий Родионов, слова которого приводит паблик правительства ВКонтакте.

Напомним, что к районам Крайнего Севера относятся Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский районы и Костомукша, а все остальные районы Карелии и Петразоводск стали значится как местности, приравненные к ним.

В первом случае «северный» стаж составляет 15 лет, надбавка к зарплате - 9066 рублей. Во втором случае, для получения выплаты в 7857 рублей надо отработать на Севере 20 лет.