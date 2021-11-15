Школу на Васильевском острове эвакуировали пятый день подряд

Школу вновь эвакуировали

Школу №27 на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове 15 ноября эвакуировали пятый день подряд. Учебная неделя для учеников вновь началась с сообщение от некоего "минера", который сообщает о заложенных бомбах. Эвакуации продолжаются с 9 ноября. Неизвестный присылает сообщения на почту регионального УФСБ.

Первое время у учеников была паника и давка. Но за пять дней школьники уже натренировались настолько, что делают все на автомате.

- На этот раз нас перевели из одного корпуса в другой, - рассказала "КП-Петербург" одна из учениц школы. - Теперь мы организованно и быстро покинули здание. Все прошло спокойно, можно сказать - в штатном режиме.

Силовики ищут неизвестного. Эксперты же говорят, что пока делать выводы о том, кто "минирует школу", пока рано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Стоим на морозе вместо уроков»: Кто и зачем четыре дня подряд минирует школу на Васильевском острове

Полиция Петербурга ищет «террориста», минирующего одну и ту же школу четыре дня подряд (подробности)