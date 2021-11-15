Полицейский в Петербурге ранил жену и попытался скрыться

В Петербурге задержали полицейского, напавшего на свою жену Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудник полиции ранил свою жену, бросил ее, а сам попытался скрыться. Об этом 15 ноября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- В полицию Красносельского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы, о том, что у нее произошел конфликт с супругом, сотрудником органов внутренних дел, в результате которого женщина получила травматическое ранение и была госпитализирована в больницу, - рассказали в полиции.

Мужчина с места ЧП скрылся. Однако вскоре сотрудники управления собственной безопасности нашли его. Оказалось, что мужчина уехал на своем автомобиле «Школа Кодиак». Вместе с сотрудниками ГИБДД его задержали на загородной трассе на подъезде к городу Луга.

На данный момент проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с действующим законодательством.