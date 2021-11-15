Коллективный иммунитет в Петербурге еще не достигнут

Порога в 80% люде с антителами оказалось недостаточно для коллективного иммунитета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург еще не достиг достаточного уровня коллективного иммунитета, несмотря на высокий уровень антител у населения. По данным экспертов Европейского университета, 83% жителей города переболели ковидом или вакцинировались. Тем не менее, заражаемость остается высокой.

- Коллективного иммунитета скорее всего еще нет. Мы видим, что число новых случаев коронавируса растет. Не так стремительно, как в предыдущие волны, но это значит, что 83% не хватает, чтобы остановить пандемию. Надо больше, - рассказал «КП-Петербург» директор Института медицинских междисциплинарных исследований Европейского университета Антон Барчук.

По его словам, сейчас никто в мире точно не знает, сколько именно процентов населения с антителами надо для того, чтобы остановить пандемию.

- Сейчас это точно не 70 и не 80%, а намного больше, - считает медик.