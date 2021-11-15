Петербуржец убил сокамерника в СИЗО кипятильником

Петербуржца, убившего сокамерника, приговорили к девяти годам колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который убил сокамерника во время нахождения в СИЗО. Причем орудием убийства вступил кипятильник. На суде обвиняемый раскаялся в содеянном и заявил, что все произошло случайно.

- В ходе внезапно возникшего конфликта, используя в качестве орудия преступления предмет, сделанный из фрагмента кипятильника, нанес потерпевшему не менее 16 ударов по телу, одного удара в голову, а также не менее восьми ударов руками и ногами. Смерть наступила на месте преступления, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Несмотря на то, что подсудимый заявил об отсутствии умысла, за убийство сокамерника суд дал ему девять лет лишения свободы. По совокупности с ранним приговором Сосновоборского городского суда Ленобласти - 11 лет в исправительной колонии особого режима.