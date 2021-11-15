Особняк Богомолова в Петербурге выставили на продажу за 100 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу старинный особняк Богомолова. Двухэтажное здание располагается на проспекте Стачек и является объектом культурного наследия города. Объявление о его продаже появилось в интернете 11 ноября 2021 года.

- Продается отдельно стоящее здание с земельным участком. Дом площадью 1,2 тысячи квадратных метров, с большими окнами. Находится в двух минутах ходьбы от станции метро "Кировский завод". Проведены все коммуникации, - говорится в объявлении.

Проект ремонта здания также уже согласован с КГИОП. За дом продавец просит 100 миллионов рублей.

Особняк был построен в 1872 году одним из крупнейших землевладельцев этого района. Богомолов построил дом для своей семьи, а на соседнем участке находился принадлежащий ему трактир "Россия".