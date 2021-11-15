Метрополитен Петербурга получил новый состав на свой 66-й день рождения

Новый состав передан метрополитену в день его рождения. Фото: Комитет по транспорту СПб

Петербурский метрополитен получил отличный подарок на свой 66-й день рождения. 15 ноября подземке был официально передан новый состав. Он собран на Октябрьском электровагоноремонтном заводе и окрашен в красный цвет для работы на красной линии.

- Новые вагоны обеспечивают более плавный ход и торможение. Их отличает высокая энергоэффективность и возможность экономии до 15% электроэнергии, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Внутри составов есть табло, на котором отображается следование по линии, чтобы пассажиры видели где они едут. В первом и последнем вагоне есть места для людей с ограниченными возможностями.

Это последний из восьмивагонных составов для первой, Кировско-Выборгской линии, поставка которых началась с 2016 года.