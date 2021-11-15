Умер Валерий Долинин, двукратный призер Олимпийских игр по гребле

В Петербурге умер олимпийский призер по академической гребле Валерий Долинин / Фото: Академическая гребля СПб

В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни умер Валерий Долинин, заслуженный мастер спорта по гребле, а также двукратный призер Олимпийских игр. Об этом 15 ноября 2021 года сообщили в федерации академической гребли Северной столицы.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня пришла печальная весть. Ушел из жизни Валерий Алексеевич Долинин. Заслуженный мастер спорта СССР (1979) выступал за "Знамя", ДСО "Труд", ЦСК ВМФ, - рассказали в федерации.

Первую бронзу Долинин взял на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году в гребле четверкой без рулевого. Вторая медаль - серебро - была получена в 1980 году на играх в Москве.

С 1987 года он преподавал на кафедре Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова, имеет ученое звание профессора, а также воинское звание - капитан 1 ранга.

О времени и месте прощания будет сообщено позже.