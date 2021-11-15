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Общество15 ноября 2021 13:59

Ремонт траволаторов на станциях метро "Беговая", "Проспект Славы" и "Дунайская" взят на особый контроль

Поставка оборудования ожидается до конца ноября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Траволаторы на трех станциях метро Петербурга починят до конца года

Траволаторы на трех станциях метро Петербурга починят до конца года

Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что станции метро "Беговая", "Проспект Славы" и "Дунайская" в Санкт-Петербурге новые, но настрадались они уже не мало. В частности, траволаторы в вестибюлях регулярно ломаются. Теперь под личный контроль ремонт их взял председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Об этом в комитете сообщили 15 ноября 2021 года.

- Кирилл Поляков проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на станции метро "Беговая". Специалистам эскалаторной службы метрополитена необходимо осуществить замену тяговых цепей пассажирских конвейеров, а также осуществить монтаж противоскользящего покрытия, - рассказали в комитете и добавили, что оборудование прибудет до конца ноября.

Кроме того, на станцию должен будет приехать представитель разработчика системы управления электроприводом данного траволатора, чтобы разобраться в проблеме.

Ожидается, что полностью траволаторы на всех станциях будут починены до конца года.