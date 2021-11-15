Ремонт траволаторов на станциях метро "Беговая", "Проспект Славы" и "Дунайская" взят на особый контроль

Траволаторы на трех станциях метро Петербурга починят до конца года Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что станции метро "Беговая", "Проспект Славы" и "Дунайская" в Санкт-Петербурге новые, но настрадались они уже не мало. В частности, траволаторы в вестибюлях регулярно ломаются. Теперь под личный контроль ремонт их взял председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Об этом в комитете сообщили 15 ноября 2021 года.

- Кирилл Поляков проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на станции метро "Беговая". Специалистам эскалаторной службы метрополитена необходимо осуществить замену тяговых цепей пассажирских конвейеров, а также осуществить монтаж противоскользящего покрытия, - рассказали в комитете и добавили, что оборудование прибудет до конца ноября.

Кроме того, на станцию должен будет приехать представитель разработчика системы управления электроприводом данного траволатора, чтобы разобраться в проблеме.

Ожидается, что полностью траволаторы на всех станциях будут починены до конца года.