Мосты на рукавах Невы в Петербурге прекратят разводить с 15 ноября

В ночь на 15 ноября завершается период для разводки мостов на рукавах Невы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 15 ноября 2021 года завершилась разводка мостов на рукавах Невы. Об этом напомнили в Смольном. Однако полностью навигация по Неве закончится только 30 ноября.

- Навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах реки Невы, завершается 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах, - рассказали в городской администрации.

Что касается навигации и разводки мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, то она продолжится до 30 ноября. Напомним, что на Биржевом мосту проходит ремонт, поэтому его также не будут разводить.

Также временная разводка мостов на рукавах Невы возможна по запросу, но только для пропуска единичных судов для того, чтобы избежать возможного ЧП.