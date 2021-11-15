Выход на лед в Петербурге запретили с 16 ноября

В Петербурге с 16 ноября запрещен выход на лед Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже запретили выходить на лед. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, в котором установлены сроки запрета прогулок по льду в городе. Распоряжение вступит в силу с 16 ноября 2021 года, рассказали в Смольном.

- Согласно документу запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов в Санкт Петербурге устанавливается на период с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года, - отметили в городской администрации.

Но все же будут и исключения. Как только в городе установятся стойкие морозы и вода как следует промерзнет, горожанам разрешат выходить на лет Финского залива, озер, прудов, карьеров и водохранилищ. На данный момент сроки установлены с 16 января до 14 марта 2022 года. Однако они могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность - штраф в 5 тысяч рублей.