На отлов уличных животных в 2022 году Петербург потратит 17 млн рублей

Животных, хозяев которых отыскать не удастся, будут отправлять на десятидневный карантин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году на отлов уличных животных в Петербурге собираются потратить 17,1 миллиона рублей. Питомцев, убежавших от хозяев, будут возвращать домой, остальных отправят на карантин и кастрацию, говорится в документе, опубликованном 15 ноября на сайте государственных закупок.

- Подрядчик должен располагать необходимыми спецсредствами для отлова бродячих животных. В частности, так называемыми «летающими шприцами», приманками, сетками, клетками, ловушками сачками и прочим инвентарем, - говорится в техническом задании.

Животных, хозяев которых отыскать не удастся, будут отправлять на десятидневный карантин, проводить стерилизацию и отправлять в приюты или на прежнее место обитание.

В образце документа учета есть также графа об эвтаназии. Однако усыплять по закону можно только смертельно больных животных.