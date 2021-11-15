Уголовное дело возбудили на полицейского за покушение на убийство жены в Петербурге

В Петербурге на майора полиции завели уголовное дело за попытку убийства жена Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении майора полиции. Инцидент произошел 15 ноября 2021 года в Красносельском районе. Об этом подробно рассказали в следственном комитете города.

- Майор полиции, старший инспектор отдельного взвода ГИБДД по Красносельскому району ссорился со своей женой. Когда они находились на лестничной площадке, расположенной в одном из домов по улице Коммунаров, мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову своей супруге, - рассказали в комитете.

Женщина выжила благодаря тому, что смогла позвонить в скорую помощь. Уу госпитализировали в больницу.

Полицейский попытался скрыться, однако его задержали на трассе в Ленинградской области.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.