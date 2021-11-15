Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко включен в состав президиума Госсовета России

Александр Дрозденко включен в состав Президиума Госсовета РФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко включен в состав Президиума Госсовета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение было подписано 15 ноября 2021 года президентом Владимиром Путиным.

- Внести в состав президиума утвержденный распоряжением президента губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, - говорится в распоряжении.

Также в состав президиума были внесены: губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава муниципального образования Узловский район Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло, глава Камчатского края Владимир Солодов и глава республики Башкортостан Радий Хабиров.