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Политика15 ноября 2021 14:42

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко включен в состав президиума Госсовета России

Соответствующее распоряжение подписано президентом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Александр Дрозденко включен в состав Президиума Госсовета РФ

Александр Дрозденко включен в состав Президиума Госсовета РФ

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко включен в состав Президиума Госсовета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение было подписано 15 ноября 2021 года президентом Владимиром Путиным.

- Внести в состав президиума утвержденный распоряжением президента губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, - говорится в распоряжении.

Также в состав президиума были внесены: губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава муниципального образования Узловский район Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло, глава Камчатского края Владимир Солодов и глава республики Башкортостан Радий Хабиров.