Новый школьный мост через Охту в Мурино начал осыпаться

Муринцы также высказывают опасения по поводу состояния моста. Фото: СОЦСЕТИ

На реке Охта начал осыпаться печально известный местным жителям Школьный мост. Переправа, получившая свое название из-за близости к образовательному учреждению, связывает исторический квартал города Медвежий Стан с восточным Мурино. Сейчас им пользуются дети и родители, которые водят своих чад на учебу. Фотографию с трещиной и провалом у основания опубликовали жители в социальных сетях.

- Мост построили в рамках благоустройства набережной Охты. Мы ждали долго, работы велись с опозданием. Переправа открылась месяц назад и уже начала рушиться, - объяснил «Комсомольской правде» местный житель.

В комментариях к посту другие муринцы также высказывают опасения по поводу состояния моста.

- Не беспокойтесь, если кто-нибудь сломает конечность, то для этого существует много способов лечения, - мрачно пошутил один из пользователей.