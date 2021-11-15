Четыре безымянных проезда в Петербурге получат названия

Новые улицы появятся в Красносельском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге четыре безымянных проезда могут получить названия. Речь идет о дорогах, которые находятся в Красносельском районе. В понедельник, 15 ноября 2021 года, постановление поступило на рассмотрение в антикоррупционную экспертизу Северной столицы.

- С учетом решений топонимической комиссии правительство Петербурга постановляет присвоить безымянному проезду параллельно проспекту Буденного до улицы Генерала Кравченко наименование - улица Бориса Шмелева, - говорится в документе.

Также в районе может появиться Коннозаводский переулок. Так предлагают назвать проезд от улицы Тимофея Федорова до улицы Летчика Лихолетова. Там же рядом другой безымянный проезд собираются назвать улица Павлинская.

Январский переулок разместится от улицы Маршала Мерецкова до улицы Тимофея Федорова.

Окончательное решение будет принято после того, как постановление пройдет проверку.