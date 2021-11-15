Два военных снаряда нашли в Петербурге и Ленобласти 15 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего лишь за один день взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы времен войны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Первый снаряд был обнаружен в 8 часов утра 15 ноября в городе Отрадное Кировского района области.

- Местный житель нашел на своем участке предмет, похожий на ржавый боеприпас времён Великой Отечественной войны и сообщил об этом правоохранителям, - рассказали в Росгвардии. - Прибыв на место, специалисты установили, что это неразорвавшаяся миномётная мина калибра 105 мм, предположительно, от тяжёлого немецкого миномёта.

Спустя всего два часа в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время работ по переустройству теплосети рядом с торговым центром на Московском шоссе был найден еще один снаряд. Это оказался артиллерийский снаряд калибра 203 мм от советской гаубицы.

Оба боеприпаса силами специалистов были вывезены на специальный полигон для уничтожения.