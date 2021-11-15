Смольный снизил рост тарифов на ЖКХ в Петербурге на 2022 год

Петербург сдержит рост тарифов на уровне ниже инфляции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение об ограничении роста тарифов на 2022 год. Так, изначально правительство страны установило для Северной столицы предельный индекс в 6,3 процентов, однако Смольный смог согласовать снижение этого уровня до 3,5 процентов. Об этом 15 ноября 2021 года рассказали в администрации города.

- Регулирование тарифов – это баланс прежде всего интересов жителей и ресурсоснабжающих организаций. Мы учли инвестиционные программы модернизации инженерно-энергетического комплекса, но защита интересов наших горожан должна быть на первом месте, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Также градоначальник отметил, что тарифная политика города останется социально-ориентированной, а размер платы за коммунальные услуги в 2022 году будет ниже текущей инфляции.

Напомним, что изменение тарифов произойдет лишь с 1 июля 2022 года. Точные данные о том, насколько произойдет рост по тем или иным услугам, будет известно позже.